Производство дезинфицирующих и моющих средств запустят в Подмосковье

В подмосковном Подольске будут производить дезинфицирующие и моющие средства, Главное управление государственного строительного надзора Московской области уже выдало разрешение на ввод производственно-складского комплекса в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инвестором выступила научно-производственная компания МЕДЭКС. Проект находился на сопровождении сотрудников Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области, в его реализацию вложили 300 миллионов рублей. Компания разрабатывает и поставляет свою продукцию в медицинские учреждения. В новом комплексе площадью более 9,6 тысячи квадратных метров расположатся дополнительные производственные мощности научно-производственной компании, а также складские помещения для хранения готовой продукции и подготовки к ее дальнейшей реализации. В сутки на предприятии будут выпускать 30 тысяч литров продукции. После запуска комплекса в округе создадут 150 новых рабочих мест.

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