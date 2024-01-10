Производство контейнеров для сжиженного газа появится в Московской области

В Подмосковье запустят производство танк-контейнеров для транспортировки и хранения сжиженного природного газа, проект реализует новый резидент ОЭЗ ППТ «Кашира» — компания «КРИО-СПГ». Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции в проект составят три миллиарда рублей. Инвестор построит производственное здание общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. На предприятии появятся порядка 100 рабочих мест», — добавила зампред.

Новый объект сможет реализовать выпуск импортозамещающей продукции, поскольку пока российские производители сжиженного природного газа вынуждены закупать необходимые для хранения и перевозки цистерны за рубежом. На заводе будут создавать танк-контейнеры, которые по своим характеристикам практически не имеют аналогов.

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