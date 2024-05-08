Производство оборудования для водоподготовки появится в Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Солнечногорске возведут производственно-складской комплекс по производству оборудования для водоподготовки промышленного и бытового назначения, застройщиком выступит компания «БКИ». Соответствующее разрешение выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Объект расположится в зоне индустриального парка Есипово, его площадь превысит 14 тысяч квадратных метров. Там разместят основное производство, а также производственные и складские помещения, административно-бытовой корпус, автономную газовую котельную и трансформаторную подстанцию. В проект, который находится на сопровождении Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области, вложат 1,2 миллиарда рублей. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в конце лета 2025 года.
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