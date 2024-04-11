Производство пряника с вареньем из огурца запустили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Компания «Огуречная столица» из Луховиц запустила производство пряников с вареньем из огурца. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Пробная партия этого уникального десерта была выпущена к февралю под строгим контролем опытного технолога, а выбор варенья для начинки был сделан после тщательной дегустации, в результате которой победило пряное огуречное варенье, пользующееся большой популярностью среди потребителей» — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в конце 2023 года компания оформила авторские права на свою продукцию. После этого у торговой марки «Огуречная столица» появилось официальное патентное подтверждение.
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