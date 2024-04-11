Производство пряника с вареньем из огурца запустили в Подмосковье

«Пробная партия этого уникального десерта была выпущена к февралю под строгим контролем опытного технолога, а выбор варенья для начинки был сделан после тщательной дегустации, в результате которой победило пряное огуречное варенье, пользующееся большой популярностью среди потребителей» — говорится в сообщении.