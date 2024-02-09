Производство соусов из настоящего трюфеля запустят в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Компании «Экорегион» из Красногорска и «Damar Tartufi» из Сербии запустили совместное производство соусов из настоящего трюфеля, «Славянский трюфель» они представили в рамках международной выставки «Продэкспо». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сейчас подмосковный «Экорегион» производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. <…> «Славянский трюфель» только презентовали, а уже на следующей неделе его можно будет попробовать в Арабских Эмиратах. Коллеги заключили соглашение, первая партия отправится в Дубай через неделю», — сообщил Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что приобрести трюфельные соусы и масла можно будет в сетевых магазинах. Депутат Московской областной Думы Сергей Маликов добавил, что продукт станет «народной линейкой и будет доступен для всех».
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