Производство соусов из настоящего трюфеля запустят в Московской области

«Сейчас подмосковный «Экорегион» производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. <…> «Славянский трюфель» только презентовали, а уже на следующей неделе его можно будет попробовать в Арабских Эмиратах. Коллеги заключили соглашение, первая партия отправится в Дубай через неделю», — сообщил Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.