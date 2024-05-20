Прокуратура попросила конфисковать около 1,5 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева
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Генпрокуратура РФ подала в Мещанский суд Москвы иск к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему руководителю «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву, а также к «Сибирской лизинговой компании», сообщает «Интерфакс».
Прокуратура просит обратить в доход государства денежные средства Ходорковского и Лебедева, находящиеся на счетах банка «Траст».
По данным источника агентства, общая сумма денежных средств, которые прокуратура просит изъять в пользу государства, составляет 1 млрд 413 млн 123 тысяч 685 рублей.
Ранее в пользу государства был конфискован загородный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, принадлежащий создателям компании ЮКОС.