Прокуратура попросила конфисковать около 1,5 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура РФ подала в Мещанский суд Москвы иск к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему руководителю «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву, а также к «Сибирской лизинговой компании», сообщает «Интерфакс».

Прокуратура просит обратить в доход государства денежные средства Ходорковского и Лебедева, находящиеся на счетах банка «Траст».

По данным источника агентства, общая сумма денежных средств, которые прокуратура просит изъять в пользу государства, составляет 1 млрд 413 млн 123 тысяч 685 рублей.

Ранее в пользу государства был конфискован загородный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, принадлежащий создателям компании ЮКОС.