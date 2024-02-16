Прокуратура посчитала 27 лет недостаточным сроком для Дарьи Треповой

Напомним, в январе суд приговорил убийцу военкора Владлена Татарского к 27 годам колонии общего режима, хотя обвинение просило 28 лет.

Треповой вынесли самый строгий приговор в отношении женщины в истории современной России.

2 апреля Трепова принесла статуэтку с вмонтированным в нее взрывным устройством на творческий вечер Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва военкор был убит, пострадало еще порядка 40 человек.

Выступая на суде, Трепова заявила, что не знала о заложенной в статуэтке взрывчатке. Она сказала, что ее заверили в том, что в ней содержится лишь записывающее устройство. Действовала девушка по указаниям украинских спецслужб.

* внесена в список экстремистов и террористов