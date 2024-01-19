Проплывающие через Красное море суда начали маркировать надписью «не имеем ничего общего с Израилем»

Надпись «Мы не имеем ничего общего с Израилем» была накануне замечена на проплывающих через Красное море ряде иностранных торговых кораблей.

Как пишет Daily Mail, указанный текст начал маркироваться на электронных платформах, отслеживающих передвижения судов, в том числе и в регионе Красного моря и Аденского залива. аккурат у берегов Северного Йемена.

«Капитаны оставляют надпись для того, чтобы избежать ракетных ударов со стороны хуситов», — приводится в материале издания.

Фото: [ соцсети ]

Среди кораблей, предпочитающих ради безопасности маркировать свой путь следования данной надписью, судна из Малайзии, Сингапура и китайского Гонконга.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что хуситы выпустили баллистическую ракету по американскому сухогрузу в Красном море.