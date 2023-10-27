«Прорываются наружу»: маньяки, алкоголики и игроманы активизируются в период Кровавого полнолуния

Луна «нальется кровью» уже в субботу 28 октября, завершая не менее значимое природное явление – коридор затмений. Спутник Земли окрасится в багровый цвет.

Достаточно выйти на улицу

Кровавое полнолуние — природное явление, когда наш естественный спутник погружается в тень планеты, а солнечные лучи, косвенно падая на луну, окрашивают ее в непривычный кроваво-красный цвет.

Чтобы не пропустить это событие, важно точно знать время, в которое Кровавая луна достигнет полной фазы. Это случится в 23:23 по московскому времени завтра. Вам не потребуются специальные приборы, чтобы наблюдать эту картину. Достаточно выйти на открытую местность и наслаждаться этим устрашающим видом.

Это явление еще называют Охотничьей луной — самое ближайшее к осеннему равноденствию полнолуние, наступающее, когда сбор урожая закончен и начинается сезон охоты для подготовки запасов мяса к затяжной зиме. Кровавым Охотничье полнолуние становится крайне редко, поэтому природное явление в этом году придали еще большей огласке.

Фото: [ freepik.com ]

Пробудится негатив

Еще с давних времен Кровавое полнолуние было объектом мифов и легенд. Во многих культурах оно ассоциировалось с магическими обрядами, битвами богов и даже с концом света. Несмотря на то, что лунные поверья давно канули в Лету, до сих пор астрологические явления, связанные с луной, так или иначе влияют на человека и его психику.

Мы поговорили с эзотериком Марианной Абравитовой, чтобы узнать, в чем же проявляется влияние Кровавого полнолуния на общество.

«Обостряются психические заболевания у тех, у кого они есть. Проявляются самые низменные инстинкты у тех, у кого они дремлют, и рвутся наружу: у маньяков, у людей с пагубными пристрастиями, такими, как алкоголизм, наркомания, игромания. Все эти вещи прорываются наружу, и люди практически не могут это контролировать. Красная луна начинает управлять человеком», — отметила эзотерик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Абравитова заявила, что это природное явление обостряет хронические заболевания, становится причиной аварий, рассеивая внимание людей и создавая негативное поле. Эзотерик призвала россиян быть внимательнее, следить за своим здоровьем и за тем, что происходит вокруг них в период царствования в небе Кровавой луны.

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