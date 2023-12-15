Прощай, «Ваня»: метеоролог рассказал, когда в столичный регион придет оттепель

Циклон с нежным именем «Ваня» обрушил на столицу и Подмосковье уже четверть месячной нормы осадков. Пока ребятишки радостно лепят снеговиков, коммунальщики хватаются за голову, ведь из-за снежных заносов в регионе движение оказалось почти парализованным.

Когда уйдет «Ваня», и что придет ему на смену, мы выяснили у ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова. По его словам, период снегопадов с морозами заканчивается.

«Последний снегопад стал наиболее ярким и интенсивным событием, так как за минувшую ночь выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова увеличилась до самого высокого значения с начала сезона. На ВДНХ фиксировалось 38 см высоты снежного покрова, а в целом по столице даже выше — 40 см», — рассказал Старков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Метеоролог отметил, что в последний раз такой мощный снежный покров в декабре отмечался 18 лет назад.

«Уже в выходные погода стабилизируется и останется по зимнему морозной. Температура в Москве и области будет в пределах нормы – ночью до минус 10 градусов мороза, днем до минус пяти. В ранние часы ожидается небольшой снегопад, который будет предварять наступление оттепели», — добавил Старков.

Это будет первая оттепель за сезон, продолжил эксперт, и воскресенье станет переломным днем.

«17 декабря, в воскресенье, температура повысится до одного градуса тепла, а вся следующая неделя уже будет оттепельно-сырой. Температура воздуха будет держаться около нулевой отметки, и с сугробами придется расстаться», — заключил собеседник издания.

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