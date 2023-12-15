«Потерял ориентиры»: в Подмосковье спасли мужчину, который не смог выбраться из заснеженного леса

Работники 250-й и 254-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» спасли 59-летнего мужчину, который заблудился в заснеженном лесу, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел недалеко от деревни Кузнецы под Павловским Посадом. Заблудившийся сам обратился в Систему-112. Он рассказал, что решил сократить путь через лес, но потерял ориентиры и не смог найти дорогу до дома самостоятельно.

Спасатели оперативно выехали на поиски. Они связались с заблудившимся по телефону и объяснили, как передать координаты о местоположении. После этого работники «Мособлпожспаса» отправились в глубь леса на снегоходе и в течение часа нашли мужчину.

«Спасатели отогрели продрогшего мужчину, напоили горячим чаем и доставили его домой. Медицинская помощь любителю лесных прогулок не потребовалась», — рассказал старший смены Николай Воронов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли выбраться из леса семнадцатилетнему юноше.