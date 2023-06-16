Просто добавь воды: выяснилось, как избежать проблем со здоровьем в аномальную жару

Редкий житель наших широт не мечтает о лете долгими зимними вечерами. Но так ли безопасно для здоровья человека безоблачное небо над головой?

Отсутствие дождей, аномальная жара, а еще и разогретый асфальт, поднимающий температуру на насколько градусов – все это крайне усложняет жизнь москвичей в летнюю пору. Но хуже всего то, что это может стать крайне рискованным испытанием для нашего здоровья.

Чем опасна жара для здоровья? На какие симптомы стоит обратить внимание, находясь на солнце? И как еще поддержать свой организм в период летнего зноя? Все эти вопросы мы задали врачу-реаниматологу Химкинской больницы Дмитрию Новикову.

«Наиболее опасны жаркие дни для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимых, а также детей. В такую погоду нужно как можно больше пить воды, именно воды, а не газированных напитков и соков», — пояснил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Новиков.

Головная боль, слабость, дискомфорт за грудиной – сигналы организма, которые не стоит игнорировать.

«А тяжелую, жирную или сильносоленую пищу в жаркую погоду кушать точно совершенно не стоит, лучше использовать зеленые салаты и как можно больше питья, чтобы компенсировать потерю влаги», — заключил медик.

Также он напомнил о важности головных уборов и солнцезащитных кремов в случае длительного нахождения на улице.

Ранее выяснилось, как в Подмосковье планируют бороться с аномальной жарой.