«Просто улыбнись»: сестра подарила букет невесте погибшего на СВО брата

На фронте перемешиваются тысячи судеб, и каждый погибший боец переворачивает не только свою жизнь, но и своих родителей, жены, детей. Эдуард Реунов, который погиб от американских гаубиц в свои 24 года, заставил перевернуться десятки сердец.

Жители Костромы помнят Эдика заводным КВНщиком, умным парнем, который без труда осваивал электроэнергетику и электротехнику в сельхозакадемии. Земляки даже собрали деньги, чтобы с благословения настоятеля Казачьего-Ильинского храма поднять на звонницу храма его именной колокол.

Эдуард погиб 10 месяцев назад, но до сих пор не заживает рана в сердце не только у родителей и сестры бойца, но и у его невесты Лизы. Она уже почти год не может найти себе места. Сестра бойца — Виктория Хагиева — говорит, что пара встречалась почти два года и стала примером искренней любви для всех окружающих.

«У Лизы день рождения 1 июля, и в прошлом году Эдик просил меня заказать своей девушке цветы от его имени. Я отправила ей букет с открыткой: «С Днем рождения! Просто улыбнись. Эдик». В этом году мой брат уже не мог попросить меня, но я была уверена, что он снова захотел бы сделать ей приятное, поэтому цветы были», — отмечает Хагиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Виктория верит, что откуда-то сверху брат еще наблюдает за ними, поэтому он оценил жест сестры. Лиза же до сих пор переживает потерю любимого, на ее страничке в соцсетях стихи, которые она посвящает Эдуарду, ролики с его фотографиями и последними сообщениями.

Он писал ей: «Я все время думаю, что мы с тобой больше не увидимся. Не знаю, почему». Девушка отвечала бойцу: «Надо верить, что все закончится хорошо, иначе будет очень трудно ждать конца». Но свой долг Эдуард знал и никогда бы не отступил, уверена его сестра.

«Когда он выходил на связь с передовой, то говорил, что хоть и очень скучает по дому, но уверен, что наша страна должна дойти до конца, выполнить свои задачи. Иначе нельзя», — отметила сестра бойца.

Полную историю Эдуарда Реунова читайте здесь.