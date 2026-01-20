Простой работник коммунальной службы помог задержать опасного беглеца в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга работник коммунальной службы помог правоохранительным органам задержать водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщил телеграм-канал «Mash на волне». Инцидент произошел после того, как мужчина попытался скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС).

На перекрестке Богатырского проспекта и улицы Планерной инспекторы обратили внимание на автомобиль марки Haval, владелец которого ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Однако на законное требование остановиться водитель не отреагировал, резко увеличил скорость. Он попытался скрыться и въехал в дворовую территорию. На этом участке мужчина двигался по тротуарам, сбил дорожные ограждения и столкнулся с припаркованным автомобилем. В процессе маневров нетрезвый водитель сбил сотрудника ДПС.

Для пресечения дальнейшего опасного движения полицейские были вынуждены применить оружие, произведя выстрелы по колесам автомобиля нарушителя. После этого водитель бросил поврежденный Haval с простреленной шиной и попытался скрыться пешком.

Преследование завершилось благодаря вмешательству дворника, который вовремя подставил подножку беглецу. У задержанного отмечались все явные признаки опьянения, от процедуры освидетельствования он отказался. Местные жители позднее опознали в нем своего соседа.

Со сбитым инспектором все в порядке — после оказания медицинской помощи он смог вернуться к выполнению служебных обязанностей.

