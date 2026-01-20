В Балашихе пенсионерка парализовала движение ради «урока» автоледи

В микрорайоне Железнодорожный местная жительница преклонного возраста стала причиной транспортного затора на оживленной улице. Причиной стало ее твердое убеждение, что она обязана разъяснить молодой женщине за рулем тонкости управления автомобилем. История была освещена в одном из популярных телеграм-каналов, сообщил REGIONS.

Свидетели сообщают, что инцидент начался с того, что пенсионерка попыталась пересечь проезжую часть, игнорируя «зебру», и чуть не стала причиной аварии. Водитель, сумев избежать столкновения, сделала ей устное замечание. На это пожилая женщина спокойно возразила, сославшись на многолетнюю привычку пересекать дорогу именно в этом месте.

Однако ситуация переросла в инцидент: женщина встала на проезжей части, полностью заблокировав движение по одной из полос и создав пробку. На предложение вызвать полицию она ответила, что с удовольствием дождется приезда правоохранителей.

Комментируя этот случай для REGIONS, юрист Гульназ Измайлова пояснила, кто в подобных ситуациях рискует привлечь внимание полиции.

«Штраф за блокирование проезда во дворе в большинстве регионов составляет 2 тыс. руб. За умышленное перекрытие дороги — до 10 тыс. руб.», — добавила юрист.

