Просветители из Подмосковья активно оставляют заявки на участие во всероссийском конкурсе лекторов

Общество «Знание» продолжает прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лекторов «Знание.Лектор — 2024». Подмосковье занимает пятое место в рейтинге заявочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В общей сложности, конкурс привлек уже более 14 тысяч заявок от просветителей со всей России, а непосредственно от Подмосковья уже подано пятьсот заявок. По словам генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, цель конкурса — дать возможность гражданам России самореализоваться и поделиться своими знаниями и талантами.

В текущем рейтинге, опубликованном Обществом «Знание», Московская область занимает третье место в Центральном федеральном округе, с 493 просветителями, борющимися за звание лучшего лектора страны. В десятку лидеров также входят Краснодарский край, Саратовская область, Свердловская область, Луганская Народная Республика и Челябинская область.

Конкурс «Знание.Лектор» является частью усилий Общества «Знание» по укреплению интеллектуального потенциала страны и созданию возможностей для профессионального роста просветителей. С момента запуска проекта в 2021 году, в нем приняли участие более 21 тыс. человек.