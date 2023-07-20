«В преступном мире это понимают»: протоиерей рассказал, где красть особенно грешно
Российский священник рассказал, как после воровства пожертвований можно искупить грех
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Недавно 19-летний житель городского округа Щелково совершил кражу ящика с пожертвованиями для православного храма, расположенного на улице Талсинская. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Протоиерей Константин Харитонов рассказал, насколько тяжелый грех совершил вор и может ли этот мужчина искупить вину перед Богом.
«Есть грех воровства, а есть кража церковных средств — святотатство, которое считается еще большим грехом, потому что воруешь из храма Божия», — заявил отец Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Многие воры, по словам священнослужителя, зная это, не крадут из храмов. А тех, кто это делает, считают безумцами.
«Если уж в преступном мире это понимают, то тем более нам должно быть понятно, какой это страшный грех. В любом случае, всякий грех надо лечить покаянием. Желаю ему покаяться и больше так не делать», — пояснил собеседник.
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