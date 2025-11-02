Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал смену имени Натальи Поклонской, бывшего прокурора Крыма, на Радведу. По его словам, отказ от христианской веры и принятие языческого имени является тяжким грехом, сообщает интернет-издание « Абзац ».

Отец Александр отметил, что подобный выбор считается роковым и свидетельствует о недостаточном понимании православной веры. Он подчеркнул, что возвращение к язычеству — явление современного общества, которое дезориентирует людей.

Протоиерей добавил, что милосердие Божье распространяется на все прегрешения, кроме хулы на Святой Дух, которая приравнивается к полному отречению от православной веры. Он также обратил внимание, что западный кинематограф активно пропагандирует языческие идеи, сопровождаемые насилием и жестокостью.

