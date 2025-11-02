Протоиерей заявил, что смена имени Поклонской на языческое — фатальный шаг
Священник Ильяшенко: смена имени Поклонской на языческое фатальный шаг
Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал смену имени Натальи Поклонской, бывшего прокурора Крыма, на Радведу. По его словам, отказ от христианской веры и принятие языческого имени является тяжким грехом, сообщает интернет-издание «Абзац».
Отец Александр отметил, что подобный выбор считается роковым и свидетельствует о недостаточном понимании православной веры. Он подчеркнул, что возвращение к язычеству — явление современного общества, которое дезориентирует людей.
Протоиерей добавил, что милосердие Божье распространяется на все прегрешения, кроме хулы на Святой Дух, которая приравнивается к полному отречению от православной веры. Он также обратил внимание, что западный кинематограф активно пропагандирует языческие идеи, сопровождаемые насилием и жестокостью.
Ранее сообщалось, правда ли, что черных котов приносят в жертву в Хеллоуин.