Миф или реальность: правда ли, что черных котов приносят в жертву в Хэллоуин

В Новосибирске вновь ожила городская легенда о ритуальных жертвоприношениях черных котов. В беседе с «Om1 Новосибирск» эксперты объяснили, почему это миф, не подтвержденный реальными случаями.

Так, зоозащитница с многолетним стажем Станислава Бектимисова поясняет, что слухи циркулируют преимущественно через социальные сети, но статистика не фиксирует всплеска жестокости именно к черным животным в октябре. По ее словам, если человек хочет нанести вред животному, то пострадает питомец любого окраса. Проблема, как подчеркнула волонтер, кроется не в календарной дате, а в человеческой адекватности в целом.

Кроме того, черных котов вполне пристраивают перед Хэллоуином и после него. Волонтерское сообщество выработало эффективную систему защиты животных, основанную на принципах «сарафанного радио» и тщательной проверке потенциальных хозяев. Новые владельцы подбираются через доверенный круг знакомых, при этом обязательными критериями являются возраст старше 25 лет, наличие собственного жилья и постоянной работы. Передача животных несовершеннолетним допускается исключительно с согласия и при непосредственном участии родителей. Практика показывает, что такая система фильтрации работает эффективнее, чем сезонные ограничения на передачу черных котов.

При столкновении с жестокостью в любой день года алгоритм действий един: незамедлительное обращение в полицию, которое уже не раз позволяло изымать животных у недобросовестных владельцев. Таким образом, вместо того чтобы поддаваться панике, горожанам стоит сосредоточиться на поддержке системной работы волонтеров — именно ежедневная бдительность, а не сезонные страхи, обеспечивает реальную защиту животных в мегаполисе.

История с хэллоуинскими мифами напоминает: иногда самые страшные истории рождаются не в реальности, а в нашем воображении, тогда как настоящая помощь требует не эмоций, а продуманных действий.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья призвали до 31 октября не раздавать незнакомым людям черных котят.