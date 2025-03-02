Проукраинские активисты сорвали отдых Вэнса за перепалку в Белом доме

Заместитель президента Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс наслаждался отпуском в Вермонте, но его безмятежный отдых был нарушен активистами, которые выражали поддержку Украине. Об этом сообщает американский телеканал Fox News в своем Телеграм-канале.

К публикации были прикреплены фото- и видеоматериалы, на которых можно увидеть людей с транспарантами, плакатами и флагами Украины, стоящих на пути следования кортежа государственного служащего.

«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — сказано в публикации.

Сообщается, что этот случай произошел после скандала в Белом доме, когда Вэнс вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским. В результате президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы украинская делегация покинула помещение.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.