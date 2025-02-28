Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал себя в глазах жителей США. Об этом предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X.

Подобным образом миллиардер прокомментировал компрометирующее поведение главы киевского режима в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Диалог не задался, а гость то и дело перебивал лидера Штатов и пытался вступить в спор.

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — лаконично написал Маск.

Комментария минувшую встречу президент США заявил, что при подобном условии развития событий переговоры будет вести очень сложно.

Состоявшаяся в Белом доме встреча выдалась для Зеленского крайне неблагоприятной. Трамп в свойственной ему манере пытался услышать от Зеленского позицию Киеву и заключить сделку, но нарвался от него на бурю негодования. В итоге встреча закончилась принудительным выдворением украинского гостя за пределы официальной резиденции президента.