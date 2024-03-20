Провели проверку использования региональных грантов фермерами провели в Московской области

В Подмосковье провели проверку того, как фермерские хозяйства используют региональные гранты. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверку установило ГКУ МО «ЦАР», мартовское обследование затронуло два фермерских хозяйства, расположенных в городских округах Ступино и Кашира. Результаты подтвердили эффективное и целевое использование грантов. Так, КФХ в Ступино, занимающееся молочным животноводством, потратило выделенные средства на приобретение фермы, оборудования и поголовья крупного рогатого скота. Хозяйство в Кашире, специализирующееся на растениеводстве, направило грант на приобретение сельскохозяйственной техники.

«Проверка выявила, что все объекты, финансируемые грантами, в обоих хозяйствах были визуально подтверждены в полном объеме. Такие результаты свидетельствуют о добросовестном и эффективном использовании выделенных бюджетных средств», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.