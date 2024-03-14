Проверку видеосвязи для обеспечения легитимности на выборах президента провели в Подмосковье

В Подмосковье провели проверку каналов связи между Мособлизбиркомом, участковыми избирательными комиссиями региона и Центром общественного наблюдения в Московской области. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В сообщении уточнили, что видеосвязь позволит обеспечить легитимность результатов кампании по выборам президента России. Она будет доступна наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ в Центре общественного наблюдения Подмосковья, который организовали по инициативе областной Общественной палаты.

«Тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования», — добавили в Мособлизбиркоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.