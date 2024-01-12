Проживающие в Московской области жители блокадного Ленинграда получат денежную выплату

Почти 640 ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, которые проживают в Московской области, получат единовременную денежную выплату в размере трех тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Дополнительно все блокадники получат федеральную выплату в 10 тысяч рублей», — добавила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В этом году блокадники также смогут воспользоваться бесплатным проездом на поездах дальнего следования и бесплатно взять с собой одного сопровождающего после предъявления удостоверения о награждении знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Подробности об условиях проезда и провоза багажа можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.