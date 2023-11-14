«Психика не справляется»: стало известно, почему люди придумывают ложные воспоминания

Многие из нас попадали в ситуации с друзьями или родственниками, когда об одном и том же случае говорят по-разному, а отдельные люди называют моменты, которые никто не помнит.

Психолог Надежда Нарутович рассказала, откуда берутся ложные воспоминания, и объяснила, как нас обманывает собственная память.

Психологическая травма

По словам специалиста, психологи называют подобные изменения в памяти искажениями.

«Почти всегда они связаны с травмой или сильным эмоциональным всплеском. В таких ситуациях психика не справляется, поэтому образуется защитный механизм», — пояснила Нарутович в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Защитный механизм психики не дает вспомнить, как события происходили на самом деле. Он работает по двум сценариям: вызывает полные пробелы в памяти или рисует ненастоящие подробности произошедшего.

«Если человек работает с травмой у специалиста, он постепенно вспоминает, как все было на самом деле. Как психолог могу сказать, что наблюдать за этим удивительно: человек вспоминает реальную ситуацию, хотя был уверен, что все было по-другому», — отметила собеседница.

Не только негатив

Психолог подчеркнула, что ложные воспоминания не всегда связаны с травмирующими ситуациями.

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«Бывает, что в памяти смешиваются два похожих события, если они произошли друг за другом. Одно событие накладывается на другое. Похожее происходит у детей, которым часто рассказывают одни и те же сказки на ночь. В голове появляются схемы сюжетов, и если родитель что-то в них меняет, ребенок может и не заметить — сюжеты переплетены в памяти», — объяснила эксперт.

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