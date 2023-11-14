«На родителей нельзя злиться»: выяснилось, зачем дети едят свои волосы

Московские врачи достали из кишечника второклассницы два клока волос размером с мяч для гольфа. По данным Mash , девочку доставили в больницу с острой болью в животе и рвотой.

Обследование показало наличие инородных предметов в кишечнике ребенка, которыми и оказались волосы. Медицинским специалистам пришлось срочно делать операцию. Сейчас второклассница находится под наблюдением врачей: гастроэнтеролога, детского хирурга и невролога. Последнего вызвали из-за того, что привычка жевать собственные волосы у пострадавшей, скорее всего, появилась на фоне невроза.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что заставляет детей причинять себе вред: есть волосы, грызть ногти или расчесывать тело до крови. По ее словам, все эти признаки свидетельствуют о сильной злости ребенка.

«Когда дети рвут или съедают волосы, грызут ногти, губы и так далее, это говорит о том, что у них присутствует аутоагрессия, то есть агрессия, направленная на самих себя. Ребенок злится на родителей, но на родителей злиться нельзя, и тогда он начинает вытеснять эту злость, она уходит в подсознание. Когда в жизни происходит то, что вызывает злость, он начинает причинять вред самому себе», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнула, что подобное поведение говорит о том, что ребенок не умеет справляться со своими эмоциями.

«Скорее всего, московская девочка неправильно воспринимает действительность, не может вовремя понять, что с ней происходит, какие чувства она проявляет. Поэтому она и не может дать людям правильный ответ и все замалчивает, все терпит. И все это в итоге выливается в невроз. Такому ребенку необходима работа с психологом и неврологом», — заключила собеседница издания.

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