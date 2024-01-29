Психолог Аванесова объяснила, как определить «здоровые отношения»

Специалист в области психологии Лия Аванесова в беседе с RuNews24.ru объяснила, что такое здоровые отношения и как определить «зеленые флаги» в паре.

По словам психолога, понятие «здоровые отношения» у всех разное, но есть общие определения и «зеленые флаги», которые помогут понять это. Например, в паре обязательно должно быть уважение и чувства. Последние выражаются в поддержке, заботе, помощи, нежности и страсти.

Однако есть еще несколько маркеров. Среди них свобода, которую многие не дают в отношениях напрасно.

«Но не в том понимании, что каждый в отношениях делает что хочет и когда хочет, и не несет за это ответственность. А то, что в отношениях вы знаете и понимаете, что свободны в своих поступках, но принимаете во внимание интересы и чувства партнера. Не «назло» или «а я так хочу и точка», а когда можно обсудить и договориться», — объяснила Аванесова.

Право на свободу есть у каждого, если говорить о двух личностях. Главное помнить, что в отношениях люди — два разных человека, а не единый организм. Мужчине и женщине должно быть хорошо как отдельно, так и вместе.

Психолог также отметила, что должно быть доверие и развитие. Последнее предполагает личностный рост, хобби, любопытство к увлечениям партнера и часто участие в общих проектах. При совпадении всех маркеров отношения можно считать здоровыми и перспективными.

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