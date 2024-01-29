Врач Аксенова предупредила о вреде сна лежа на животе

Врач-терапевт Галина Аксенова в беседе с сайтом aif.ru объяснила, почему одна из самых удобных поз для сна является вредной с точки зрения физиологии.

Поза для сна увеличивает давление на шейный отдел позвоночника, передавливая кровоток к мозгу. При регулярной практике такого отдыха это может привести к внутренним отекам, повышению внутриглазного давления, перенапряжению органов зрения и головной боли. По словам Аксеновой, это не самые печальные последствия.

При позе на животе перенапрягаются мышцы не только шеи, но и поясницы. В ключевых точках скапливается молочная кислота, а позже там появляется боль.

Врач рекомендует отучаться от позы сна на животе. Можно лечь сначала в удобную позу, а затем лечь полубоком. Это более правильная с физиологической точки зрения поза.

Если заснуть в других позах не получается вовсе, то нужно положить между ног или около рук необъемную подушку. Это немного снизить негативные последствия.

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