Пугачевой помешали вывезти картины современника Да Винчи из России

Певица Алла Пугачева и ее супруг-иноагент Максим Галкин* пытаются вывезти ценный антиквариат из замка в деревне Грязь. Как пишет KP.RU , очень многие вещи не пропустила таможня в Шереметьево.

По предварительным данным, предметы искусства и роскошный антиквариат не пропустили на таможне из-за проблем с сопроводительными документами. Ряд источников, такие как Shot, отмечали, что речь про картины, вазы, люстры, скульптуры и многое другое из XVI–XIX веков. Перевезти звездная чета пытается предметов на сумму не меньше 10 млн долларов.

«Пару лет назад на одном немецком аукционе картину Доменико Пулиго была 12 тысяч евро. Несмотря на то, что полотну с Мадонной около 500 лет, это не делает его равным по ценам работам великому современнику Пулиго — Леонардо Да Винчи», — рассказала о картине КП антиквар, арт-консультант Жанна Полански.

В списке и картины художников Голландии. Одной из дорогих можно назвать работу «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена (1596-1656). Только она стоит 10 млн рублей.

Какие еще предметы пытаются вывезти из РФ Пугачева и Галкин* можно лишь догадываться по фото из соцсетей. Сам артист, к примеру, любил хвастаться входными дверями с лиможскими эмалями XVII века. Стоимость может достигать 30 млн рублей.

В список можно включить и люстры. Антикварные могут стоить не меньше 4-5 млн рублей. Если посчитать гобелены, оставшиеся картины и все предметы роскоши из замка, то сумма может получиться действительно огромной. Не мудрено, что для вывоза таких предметов требуется много документов. Плюс ко всему, по закону нельзя вывозить предметы, признанные исторической ценностью. Для этого нужно официальное разрешение Минкульта РФ.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой сорвалась сделка по продаже дачи в России.

*Максим Галкин* включен в список физлиц-иностранных агентов на территории России