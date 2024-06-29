Пушилин: пожилая женщина убита и четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Донецку

Украинские боевики вечером в субботу, 29 июня, применили при очередном обстреле Донецка ствольную артиллерию. Об этом в соцсетях сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Как написал Пушилин, в ходе вражеской бомбежки Петровского района Донецка, четыре мирных жителя ранены, а одна пожилая женщина погибла. Сообщается, что под удар попала семья.

«В районе остановки общественного транспорта «Боржомная» при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 г. р.). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — следует из сообщения.

Пушилин добавил, что также в ходе украинского обстрела осколками снарядов повреждены восемь жилых домостроений. Всем пострадавшим от вражеской атаки медиками оказана вся необходимая помощь.

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