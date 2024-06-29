Пять человек погибли после удара ВСУ по Курской области, среди них два ребенка

Украинские боевики атаковали под утро субботы. 29 июня, Курскую область при помощи беспилотника. Как сообщил в соцсетях врио губернатора региона Смирнов, в результате ночной атаки врага удар пришелся на жилой дом в деревне Городище, где в это время спокойно спали мирные жители.

Сообщается, что от взрыва погибли пять человек, среди них двое детей. Все они скончались еще до приезда медиков.

«Боевики ВСУ атаковали жилой дом в деревне Городище Курской области. Всего в здании было семь человек. От ранений скончались двое детей и трое взрослых», -сообщил врио губернатора Смирнов.

Он добавил, что двое оставшихся в живых членов семьи экстренно доставлены в Рыльскую районную больницу. Медиками их состояние оценивается как тяжелое.

Украинские боевики в последнее время усилили череду атак на российскую территорию. Так, ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.