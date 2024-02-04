Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ, чтобы Донбасс вздохнул спокойно

Линия фронта должна быть отодвинута как минимум на 150 километров, чтобы исключить обстрелы территории ДНР, считает глава республики Денис Пушилин.

Как заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», тема создания буферной зоны сейчас, пожалуй, самая актуальная.

«В зависимости от того оружия, которое поставляется странами Запада. Но сейчас это конкретная цифра была названа - это порядка 150 километров», — сказал Пушилин.

В субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР. В результате обстрела была разрушена пекарня. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами на данный момент могут находиться порядка 40 человек.

В администрации ЛНР сообщили РИА Новости, что после атаки ВСУ погибли 28 мирных жителей, среди которых был ребенок. 10 человек получили ранения.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в республике 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.