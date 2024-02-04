Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ, чтобы Донбасс вздохнул спокойно
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Линия фронта должна быть отодвинута как минимум на 150 километров, чтобы исключить обстрелы территории ДНР, считает глава республики Денис Пушилин.
Как заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», тема создания буферной зоны сейчас, пожалуй, самая актуальная.
«В зависимости от того оружия, которое поставляется странами Запада. Но сейчас это конкретная цифра была названа - это порядка 150 километров», — сказал Пушилин.
В субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР. В результате обстрела была разрушена пекарня. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами на данный момент могут находиться порядка 40 человек.
В администрации ЛНР сообщили РИА Новости, что после атаки ВСУ погибли 28 мирных жителей, среди которых был ребенок. 10 человек получили ранения.
Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в республике 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.