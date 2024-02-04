Кузнецова заявила, что обстрел Лисичанска со стороны ВСУ призван привлечь внимание Запада

Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова прокомментировала обстрел мирных жителей Лисичанска в ЛНР. В своих соцсетях она назвала этот инцидент актом беспомощности и попыткой привлечь внимание со стороны Запада.

В субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли Лисичанск. В результате обстрела была разрушена пекарня. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами на данный момент могут находиться порядка 40 человек.

В администрации ЛНР сообщили РИА Новости, что после атаки ВСУ погибли 28 мирных жителей, среди которых был ребенок. 10 человек получили ранения.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в республике 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.

«Для террористов Киева жизни людей в принципе ничего не значат. Но это акты беспомощности, попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы подзаработать на новые ракеты и продолжить наживаться и убивать», — написала Кузнецова.

Вице-премьер России отметила, что киевский режим получил «вечную смерть и наказание» за такие действия. По ее словам, боевики только приближают свой конец.

Обстрелы мирных жителей ЛНР и ДНР продолжаются с 2014 года. Одна из целей специальной военной операции РФ на Украине — защита мирного населения этих республик. В сентябре 2022 года территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей стали частью России в результате референдумов.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Другие ее цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства обороны Германии Борис Писториус признал ситуацию в зоне боевых действий на Украине тупиковой.