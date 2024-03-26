Путин дал поручение правоохранителям взять под свой контроль ситуацию в миграционной сфере
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Органы правопорядка должны полностью владеть ситуацией в сфере миграции. Все решения должны быть продуманными и законными. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Его слова привели РИА Новости.
По мнению президента России, надо всесторонне содействовать, чтобы решения по поводу миграции были полностью справедливыми и обоснованными с точки зрения закона.
«В том числе по соблюдению законности в миграционной сфере, очень важная и беспокоящая миллионы людей. Ситуация в этой сфере должна быть под контролем», - указал он.
Путин добавил, что необходимо продумать целый дополнительный комплекс мер, которые приведут к тому, что приезжие в Россию не будут иметь криминальные настроения.
Ранее Владимир Путин заявил о глобальном просчете тех, кто организовал теракт в «Крокус Сити Холле». Они рассчитывали посеять панику, столкнулись с единством народа и общей решимостью противостоять злу.