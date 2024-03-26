Путин дал поручение правоохранителям взять под свой контроль ситуацию в миграционной сфере

Органы правопорядка должны полностью владеть ситуацией в сфере миграции. Все решения должны быть продуманными и законными. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Его слова привели РИА Новости .

По мнению президента России, надо всесторонне содействовать, чтобы решения по поводу миграции были полностью справедливыми и обоснованными с точки зрения закона.

«В том числе по соблюдению законности в миграционной сфере, очень важная и беспокоящая миллионы людей. Ситуация в этой сфере должна быть под контролем», - указал он.

Путин добавил, что необходимо продумать целый дополнительный комплекс мер, которые приведут к тому, что приезжие в Россию не будут иметь криминальные настроения.

Ранее Владимир Путин заявил о глобальном просчете тех, кто организовал теракт в «Крокус Сити Холле». Они рассчитывали посеять панику, столкнулись с единством народа и общей решимостью противостоять злу.