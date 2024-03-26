Президент Путин: нападавшие в «Крокусе» хотели посеять панику, но встретили решимость и единение

Владимир Путин выступил на совещании, посвященном тем мерам, которые теперь необходимо предпринять по итогам теракта. Он указал, что организаторы этого преступления не добились своей цели. Его слова привел ТАСС .

По мнению российского лидера, организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» сильно просчитались. Они добились совершенно противоположного задуманному эффекта.

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», - заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что виновники этого теракта воюют с Россией уже целых 10 лет. Они начали свою войну еще в 2014 году. Это просто еще одно звено в цепи злодеяний против РФ.