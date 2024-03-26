Президент Путин: нападавшие в «Крокусе» хотели посеять панику, но встретили решимость и единение
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Владимир Путин выступил на совещании, посвященном тем мерам, которые теперь необходимо предпринять по итогам теракта. Он указал, что организаторы этого преступления не добились своей цели. Его слова привел ТАСС.
По мнению российского лидера, организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» сильно просчитались. Они добились совершенно противоположного задуманному эффекта.
«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», - заявил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что виновники этого теракта воюют с Россией уже целых 10 лет. Они начали свою войну еще в 2014 году. Это просто еще одно звено в цепи злодеяний против РФ.