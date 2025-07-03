Путин дал старт масштабной модернизации аэропортов под новое поколение самолетов

Президент Владимир Путин провел стратегическое совещание по развитию аэропортовой сети России, подчеркнув необходимость ускорения темпов строительства и модернизации. Подробно об этом с комментариями экспертов пишет URA.RU.

Модернизация напрямую связана с готовящимся серийным производством новых отечественных лайнеров – МС-21, Ил-114-300 и «Байкал», первые поставки которых запланированы на 2026 год. К 2030 году количество аэродромов должно увеличиться с 225 до 242, при этом 75 из них ждет капитальная реконструкция.

Для финансирования масштабных преобразований правительство подготовило законопроект о введении инфраструктурного сбора. Это позволит провести модернизацию опережающими темпами. Особое внимание уделяется механизмам концессии – успешный опыт уже есть в Шереметьево и Новом Уренгое.

Транспортные эксперты отмечают стратегическую важность развития малой авиации. Новые самолеты отечественного производства улучшат качество и доступность региональных перевозок.

Напомнили, что в планах строительство аэропортов в Омске, Иркутске и первый воздушный порт в Карачаево-Черкесии (Архыз).

Владимир Климанов из РАНХиГС подчеркивает, что малые аэропорты часто убыточны, но жизненно важны для страны и ее экономики.

Ранее сообщалось, что в Пулково пояснили вопрос о платных курилках.