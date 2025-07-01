В Пулково рассказали, что бесплатные курилки остались на улице

Так, согласно сообщению, доступ в курительную комнату в Пулково действительно стал платным для пассажиров, но есть и бесплатная зона — на улице перед терминалом. Ей по-прежнему могут пользоваться пассажиры. Также в телеграм-канале воздушной гавани отметили, что согласно законодательству, аэропорты не обязаны предоставлять места для курения и в Пулково есть бесплатная альтернатива для платной зоны.

Отмечается, что комната внутри терминала стала платной потому, что требуются ресурсы на ее оснащение, уборку и сопровождение, а 20% от средств будут перечисляться в благофонды по борьбе с раком легких. Рассчитана она на шесть посетителей. Уже отмечен и положительный момент — задымление в терминале из-за превышения людей в курилке резко пропало.

Ранее адвокат Калинов заявил, что взимание платы за курение в Пулкове — незаконно.