Путин назначил Фрадкова директором Российского института стратегических исследований

Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований, оставлен на своем посту на последующие пять лет. Указ Путина по этому поводу был опубликован на портале официальной правовой информации.

По новому указу, который подписал российский лидер, Фрадков остается на своей прежней должности руководителя РИСИ. Он стал директором этого учреждения еще в 2017 году, и с тех пор его полномочия регулярно продлеваются президентом. Новый документ вступает в силу 13 мая.

Ранее сообщалось, что Путин назначил на новую должность Дмитрия Мезенцева, который ранее работал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Теперь Мезенцев стал полномочным представителем главы РФ в Конституционном суде.