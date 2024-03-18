Путин назвал акцию «Сад памяти» объединяющей различные поколения

Мероприятие, во время которого высаживаются деревья в честь всех тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, стало масштабным и консолидирующим для россиян. Так считает президент РФ Владимир Путин. Такие слова им были написаны в приветственном обращении к жителям Крыма, которые принимают участие в акции. Об этом сообщил ТАСС .

По мнению российского лидера, на акцию выходят представители разных профессий, многие делают это целыми семьями. Люди выходят на посадку деревьев по зову своего сердца, стараясь увековечить подвиг предыдущих поколений.

«Уверен, что такие масштабные консолидирующие инициативы востребованы во все времена. Они имеют огромное значение для воспитания у молодежи духовно-нравственных качеств», - указал президент.

Побочным эффектом акции является ее экологическое значение, поскольку в населенных пунктах появляются новые сады и парки, а старые приобретают новый вид.

Ранее Путин признался, что всегда мечтал, чтобы Россия была сильной и независимой. Он понадеялся, что в будущем все именно так и будет.