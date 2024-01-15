Путин назвал ключевым приоритетом создание условий героям СВО для самореализации

Создание условий для героев специальной военной операции, которые желают реализовать себя, является ключевым приоритетом, указал Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим».

По его мнению, прошедшие фронт герои должны возможность проявить себя в самых разных сферах, в том числе в бизнесе и политике.

Также глава государства подчеркнул необходимость расширения системы социальных гарантий для участников СВО и членов их семей. По словам Путина, нужно сообща помогать родственникам не вернувшихся с полей сражений бойцов.

Президент России встречал Рождество вместе с семьями погибших бойцов СВО в Ново-Огареве в храме Спаса Нерукотворного Образа.