Путин встретит Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших героев спецоперации

Со слов представителя Кремля, президент вместе с семьями погибших бойцов СВО посетит в Ново-Огареве храме Спаса Нерукотворного Образа. Церковь находится на территории президентской резиденции.

По словам Пескова, в канун Рождества Путин проведет в Ново-Огарево встречу с семьями погибших в ходе проведения специальной военной операции российских военных.

«На Рождественской службе Путин и семьи героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящего на территории резиденции Ново-Огарево», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл начал Рождественскую литургию в Храме Христа Спасителя в Москве.