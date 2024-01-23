Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России

До сих пор каждый регион сам определял, какую семью он будет считать многодетной. Теперь же начнут действовать единые правила по этому поводу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный сайт правовой информации.

До сих пор в каждом отдельном субъекте России законодатели сами вводили нормативные акты по поводу критериев для признания семьи многодетной. О необходимости разобраться с этим на всероссийском уровне говорилось уже давно. Министерство труда РФ подготовило проект, который определял статус многодетной семьи как тех, в которых воспитывается по три и более ребенка. Причем в число таких детей входят и воспитанники, усыновленные либо взятые под опеку.

«Многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», - сказано в документе.

Еще в марте прошлого года проект указа был одобрен главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. И вот теперь он был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин также подписал указ о защите имущества российского государства за рубежом. Все попытки других государств конфисковать движимое и недвижимое имущество РФ будут натыкаться на сопротивление.