Путин подписал указ о защите недвижимости РФ за рубежом
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Государство выделит средства из бюджета на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации за рубежом. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официальной правовой информации.
Помимо России, защите подлежит зарубежная недвижимость, принадлежавшая СССР, а также Российской империи. Заниматься указанными вопросами будет Управление делами президента.
«Определить ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР», — приводится в тексте документа.
Ранее Владимир Путин поручил проследить за случаями репатриации граждан за рубежом.