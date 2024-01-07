Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Как говорится в заявлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля, Рождество Христово является для жителей России одним из самых любимых, долгожданных христианских праздников, который объединяет миллионы россиян.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал журналистов, где глава государства Владимир Путин встретит Рождество. Со слов представителя Кремля, президент вместе с семьями погибших бойцов СВО посетит в Ново-Огареве храме Спаса Нерукотворного Образа. Церковь находится на территории президентской резиденции.

«Рождество Христово объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны... служат надежной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в поздравительном послании главы государства.

Президент пожелал отмечающим Рождество Христово, семейного благополучия, успехов и здоровья. И подчеркнул, как важен вклад РПЦ в дело укрепления семьи и сбережения духовного и культурного наследия российского общества.

Он подчеркнул важность вклада Русской православной церкви и других конфессий в сбережение культурного наследия и укрепление института семьи.