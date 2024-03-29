«Путин, приди!»: в Кировограде насильно мобилизуемый позвал на помощь российского президента

На видео, опубликованном в местном паблике, три военкома заламывают руки немолодому мужчине. Насильно мобилизуемый в отчаянии кричит: «Путин, приди».

На Украине продолжает свирепствовать принудительная мобилизация. При этом главком ВСУ Александр Сырский сегодня отметил, что мобилизовать придется не 500 тысяч украинцев, как запрашивал Генштаб, а существенно меньше. По его словам, дополнительные тысячи военнослужащих будут направлены на фронт после аудита не участвующих в боевых действиях частей.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал украинские власти начать новую мобилизацию.