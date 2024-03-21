Глава Военного комитета НАТО Бауэр призвал Украину начать новую мобилизацию

Вооруженным силам Украины нужны не только снаряды и оружие, но и люди, для чего следует организовать новую мобилизацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на речь председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, которую он сказал на проходящем в Киеве Форуме по безопасности.

По словам высокопоставленного военного, у ВСУ есть потребность как в гранатах, так и людях, которые должны встать в строй вместо раненых и погибших, а «это означает мобилизацию». Бауэр заметил, что граждан непросто убедить в необходимости подобного мероприятия, однако он видит изменения в данной сфере. В декабре минувшего года Владимир Зеленский заявлял, что украинское военное командование просило мобилизовать еще порядка 450-500 тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что с начала конфликта Евросоюз поставил Украине оружия на 31 миллиард евро, а в этом году планирует потратить на эту цель еще 20 миллиардов.