Путин признался, что давно мечтает поменять свою прическу

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи проходившего в Сириусе с 1 по 7 марта, сыронизировал, что хотел бы поменять свою прическу.

По словам российского лидера, если бы он мог выбирать, что остановил бы свой взор на нигерийских дредах. Фрагмент был показан на ВГТРК в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин в момент совместного фото со студентами, улыбаясь и указывая на волосы участника форума из Нигерии.

Напомним, президент России посетил Всемирный фестиваль молодежи в среду, 6 марта. Встреча Путина с участниками форума прошла на федеральной территории Сириуса. Так же глава государства принял участие в церемонии закрытия.

Ранее Путин похвастался краснодарским военным летчицам каким он парнем слыл в ленинградском дворе.