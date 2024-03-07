Путин признался краснодарским военным летчицам, каким он пацаном был в ленинградском дворе

В канун Международного женского дня президент России Владимир Путин встретился в Краснодаре с выпускницами Высшего военного авиационного училища.

В ходе беседы глава государства поведал, какими принципами руководствовался в своем детстве, живя в коммуналке в Ленинграде. И какие сохранил до сих пор.

«Я практически исключаю алкоголь, уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», – сказал он.

В продолжение темы Путин указал на важность закаливания. о важности закаливания. Со слов президента, когда он «пацаном жил в Ленинграде, выходил во двор зимой, обтирался снегом».

«У нас и ванны-то не было в коммуналке. Это я к чему? К тому, что если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата», – дал совет молодежи президент.

Ранее мы писали, что в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи один студент из Африки попросил Путина усыновить его.