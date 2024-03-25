Путин проведет совещание, на котором обсудят принимаемые после теракта в «Крокусе» меры

Сегодня президент России Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого будут обсуждаться меры, принимаемые после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают РИА Новости .

Песков уточнил, что совещание пройдет «ближе к вечеру». В нем примут участие руководители силового и социального блоков. Кроме того, в мероприятии будут задействованы руководители Москвы и Московской области.

Напомним, что теракт произошел 22 марта. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 97 человек остаются в больницах после трагедии. На месте трагедии посменно работают порядка тысячи человек — это спасатели, кинологи и строители. По предварительным данным, поисковая операция завершится завтра вечером.