Андрей Воробьев: 97 человек остаются в больницах после теракта в «Крокусе»

В больницах и стационарах остаются девяносто семь человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очередной штаб. Утром был на месте теракта. Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон», — сказал губернатор.

На месте трагедии посменно работают порядка тысячи человек — это спасатели, кинологи и строители. По предварительным данным, поисковая операция завершится завтра вечером.

Что касается выдачи имущества, указал Андрей Воробьев, то накануне людям отдали почти двести восемьдесят пакетов с вещами и часть автомобилей. Данная работа будет продолжена в течение всей недели.

Также вместе с Москвой начали процесс выплат, добавил губернатор. Андрей Воробьев подчеркнул, что все семьи погибших и пострадавших будут сопровождать и поддерживать материально и психологически.

Андрей Воробьев напомнил, что в БЦ «Кубик» открыт Центр помощи, куда могут обратиться все, кого коснулась данная трагедия. Также работает телефон горячей линии 122-0. Для звонков из Москвы и других регионов — 8-800-550-50-30.